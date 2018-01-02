G_170230
Public notice
NOTICE TO BIDDER PURSUANT TO A MOTION ADOPTED AT A REGULAR MEETING. THE TOWN OF GREENSBURG WILL RECEIVE SEALED BIDS FOR THE SALE OF THE FOLLOWING SURPLUS PROPERTY,.
EQUIPMENT TYPE VIN# MAKE MINIMUM
-CHARGER 2B3KA43RX7H764968 DODGE $1,000.00
-IMPALA 2G1WD5EM3B1143029 CHEVY $1,000.00
THE VEHICLES MAY BE INSPECTED BY CONTACTING CHIEF STEVE MILLER AT 225-460-0428 AT THE TOWN HALL 14516 HWY 37, GREENSBURG, LA 70441, MONDAY THROUGH FRIDAY BETWEEN THE HOURS OF 8:00 A.M. – 4:00 P.M. EXCLUDING HOLIDAYS.
EACH INDIVDUAL ITEM BID MUST SHOW MAXIMUM BID AND CONTACT INFORMATION. BID WILL BE RECEIVED BY THE TOWN CLERK UNTIL 4:00 P.M., JANUARY 8, 2018, AND OPENED AT THE REGULAR MEETING OF THE TOWN COUNCIL ON JANUARY 8, 2018, 7:00 P.M.
THE TOWN RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY AND ALL BIDS AND TO WAIVE ANY INFORMALITIES IN THE BIDS.
IF AWARDED THE BID IT MUST BE PICKED UP BY JANUARY 26, 2018 BY 4:00 P.M.
TOWN OF GREENSBURG, LA
PAULA D. MCNABB, MAYOR
G_170230
Publish in the St. Helena Echo on December 27, 2017 and January 3, 2018.