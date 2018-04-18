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Public notice
NOTICE TO BIDDERPURSUANT TO A MOTION ADOPTED AT A REGULAR MEETING OF THE TOWN OF GREENSBURG., on April 10, 2018, THE TOWN OF GREENSBURG WILL RECEIVE SEALED BIDS FOR THE SALE OF THE FOLLOWING SURPLUS PROPERTY,.
EQUIPMENT TYPE VIN# MAKE MINIMUM
-CHARGER 2B3KA43RX7H764968 DODGE $1000.00
-IMPALA 2G1WD5EM3B1143029 CHEVY $1000.00
THE VEHICLES MAY BE INSPECTED AT THE TOWN HALL 14516 HWY 37, GREENSBURG, LA 70441, MONDAY THROUGH FRIDAY BETWEEN THE HOURS OF 8:00 A.M. – 4:00 P.M. EXCLUDING HOLIDAYS.
EACH INDIVDUAL ITEM BID MUST SHOW MAXIMUM BID AND CONTACT INFORMATION. BID WILL BE RECEIVED BY THE TOWN CLERK UNTIL 4:00 P.M., April 10, 2018, AND OPENED AT THE REGULAR MEETING OF THE TOWN COUNCIL ON April 10, 2018, 7:00 P.M.
THE TOWN RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY AND ALL BIDS AND TO WAIVE ANY INFORMALITIES IN THE BIDS.
IF AWARDED THE BID IT MUST BE PICKED UP BY April 20, 2018 BY 4:00 P.M.
A $100.00 BID BOND IS REQUIRED IN THE FORM OF A CASHIER CHECK AT THE TIME YOU PLACE YOUR BID.
TOWN OF GREENSBURG, LA
PAULA D. MCNABB, MAYOR
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Publish in the St. Helena Echo on Wednesday, April 4, 2018.