Notice_G_170137
Public notice
NOTICE TO BIDDER PURSUANT TO A MOTION ADOPTED AT A REGULAR MEETING OF THE TOWN OF GREENSBURG., ON AUGUST 8, 2017, THE TOWN OF GREENSBURG WILL RECEIVE SEALED BIDS FOR THE SALE OF THE FOLLOWING SURPLUS PROPERTY,.
EQUIPMENT TYPE
2003 3/4TON PICKUP
VIN#
1FTNF20P13EC90155
MAKE
FORD
MINIMUM
$3,000.00
THE VEHICLES MAY BE INSPECTED BY CONTACTING DONALD LANGSTON AT 225-222-4312 AT THE TOWN HALL 14516 HWY 37, GREENSBURG, LA 70441, MONDAY THROUGH FRIDAY BETWEEN THE HOURS OF 8:00 A.M. – 4:00 P.M. EXCLUDING HOLIDAYS.
EACH INDIVIDUAL ITEM BID MUST SHOW MAXIMUM BID AND CONTACT INFORMATION.
BID WILL BE RECEIVED BY THE TOWN CLERK UNTIL 4:00 P.M., AUGUST 8, 2017, AND OPENED AT THE REGULAR MEETING OF THE TOWN COUNCIL ON AUGUST 8, 2017, 7:00 P.M.
THE TOWN RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY AND ALL BIDS AND TO WAIVE ANY INFORMALITIES IN THE BIDS.
IF AWARDED THE BID IT MUST BE PICKED UP BY AUGUST 25, 2017 BY 4:00 P.M.
TOWN OF GREENSBURG, LA
PAULA D. MCNABB, MAYOR
G_170137
Publish in the St. Helena Echo on Wednesday, August 2, 2017.