OAK FOREST ACADEMY SENIORS roll into their first day as seniors

First row, from left are Anna Claire McNeely, Gabbie Morris, Katie Matherne, Sarah Gordon, Alivia Hoyt, Eryn Cothern, Hailey Johnston, Emily Smith, Sydni Brown, Faith Liuzza, Chasity Cutrer, Savannah Conti, and Carlon Brabham. Second row, from left are Mikayla Foster, Briley Davis, Rebecca Fruge’, Sara Calamia, Emily Curry, Jadi Foster, Haylie Wood, Macie Waskom, Molly Gill, Bradley Knippers, Adam Courtney, Cody Collier, and Gage Mixon. Third row, from left are, Jaden Sterling, Maylyn Ardillo, Kylie McCann, Kaysey Holland, Taylor Lee, Lea Ann Hawkins, Kallie Simeon, Katie Fitzhugh, Brittany Prevost, Philip Palmisano, Johnathon Damittio, Jon Jovi Orjuela, Clark Curry, Dustin Johnson, Mason McKennna, Blake Muse, Preston Hendry, and Tristen McGraw. Fourth row, from left are, Landon Giacone, Wyatt Holmes, Charley Cuti, Lawton Guzzardo, Austin Fortinberry, Cade Campbell, Drew Fussell and Hunter Caraway.

To read more please log in or subscribe to the digital edition. https://www.etypeservices.com/St.%20Helena%20EchoID240/